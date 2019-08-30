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  4. Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе в Японии

Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе в Японии

, 10:43 Видео 6

Инцидент произошел на производстве косметики в городе Нагоя в пятницу, 30 августа.

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Фото, видео : YouTube @ANNnewsCH

На косметической фабрике в японском городе Нагоя прогремел взрыв. ЧП произошло в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате происшествия пострадали как минимум шесть человек. Ими оказались работники производства, некоторых из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Само здание частично разрушено — практически полностью уничтожена крыша завода. Что стало причиной взрыв пока неясно. На место прибыли экстренные службы. Спасатели пытаются установить, есть ли под руинами уцелевшие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве гранаты в Находке, в результате которого погибли два человека.

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