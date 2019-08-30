На могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей

30 августа 2018 года не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В годовщину смерти на его могиле на Востряковском кладбище в Москве установили статую и памятник.

Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом

Фигура Кобзона была отлита из бронзы, а памятник выполнен из гранита. Скульптором проекта выступил Дмитрий Клавсуц, архитектором — Денис Бобылев. Работы по камню осуществили силами Долгопрудненского камнеобрабатывающего комбината.

Семья Иосифа Давыдовича выразила огромную благодарность всему коллективу предприятия и лично его руководителю Александру Нагину. Статую реализовывали на базе Студии военных художников имени Грекова Министерства обороны РФ.

5-tv.ru

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Артист, политик и общественный деятель обрел покой 2 сентября рядом со своей матерью на Востряковском кладбище.

Ранние годы Иосифа Кобзона

Легендарный советский и российский певец Иосиф Кобзон родился в еврейской семье в небольшом городе Часов Яр Сталинской области (ныне Донецкая область). Мальчик родился в довоенное время 11 сентября 1937-м, а спустя несколько лет, семья переехала во Львов, где отец Иосифа Давид Кунович возглавил отел кадров на конфетной фабрике имени Кирова. Но в 1941-м началась война и семью Кобзонов эвакуировали в Узбекистан.

Вскоре его отца забрали на фронт, но к семье он так и не вернулся. После контузии и демобилизации, Кобзон-старший нашел новую женщину и остался в Москве. Война закончилась, и Иосиф с мамой вернулись на Украину, но в город Краматорск. Там у него появился отчим — Моисей Раппопорт и два брата с сестрой. В таком составе семья Кобзон-Раппопорт перебралась в Днепропетровск в конце 40-х, где до 1957-го ютилась в арендованной комнате.

В 19 лет, в 1956-м, Иосиф окончил Днепропетровский техникум, где проходили его первые выступления. Кобзон начал подготовку к поступлению в Одесскую консерваторию. Но в 1959-м Иосиф решил покинуть Украину и уехать в Москву.

Старт карьеры Иосифа Кобзона

После отъезда в столицу СССР, Кобзон подал документы в несколько учебных заведений творческой направленности. Среди них оказались Российская академия музыки имени Гнесиных, ГИТИС и академическое училище при Московской государственной консерватории им. Чайковского. В итоге Иосифа Давидовича взяли в Гнесинку.

Во время учебы в академии Кобзон успел поработать вокалистом в Цирке на Цветном бульваре, где его начальником был Марк Местечкин. Кроме того, выступал в Колонном зале Дома союзов и Доме композиторов. Но ректора Гнесенки постоянная занятость студента не устроила, он поставил условие Кобзону: работа или учебы. Певец выбрал работу, бросил академию и поехал в тур с сольными концертами в Сибирь и Дальний Восток. Его лирико-драматический баритон приобрел большую популярность среди слушателей.

И сделал правильный выбор! В период с 1959 по 1962 годы Иосиф Кобзон уже был солистом Всесоюзного радио, а к 1965-му солировал в Госконцерте. После, ему поступило предложение выступать в Москонцерте, где он пел до 1989-го. Благодаря своему таланту, певец стал лауреатом польского Международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте и болгарского «Золотого Орфея» в середине 60-х.

Репертуар Иосифа Кобзона включал в себя патриотическо-идейные песни, также он исполнял бардовские композиции. Он в одночасье стал одним из самых популярных и знаменитых эстрадных певцов в эпоху СССР.

Интересные факты из биографии Иосифа Кобзона

В домовой книге в Днепропетровске, где семья Кобзона снимала комнату, допустили несколько ошибок. Певец был записан как Иосиф Давыдович Копзон.

Учитель по вокалу Леонид Терещенко устроил Кобзона на подработку в бомбоубежище, чтобы тот протирал противогазы спиртом за 50 рублей в месяц.

В 1962-м Иосиф Давидович впервые появился на телевидении в «Голубом огоньке». Он исполнил песню «Куба — любовь моя».

Окончил Университет Марксизма и Ленинизма МГК КПССС в 1975-м.

Певица Валерия окончила класс вокала под руководством Иосифа Кобзона в Гнесинке в 1990-м.

В 1997-м впервые был избран депутатом Госдумы.

Кобзону запретили въезд в Латвию в 2003-м из-за «угрозы государственной безопасности и общественному порядку».

Со своей третьей и последней женой Нелли Кобзон прожил в счастливом браке с 1971-го. На момент смерти народного артиста их союзу было уже 47 лет.

У певца двое детей: сын Андрей и дочь Наталья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полторы тысячи человек собрались на траурном митинге в память о Кобзоне в Донецке.