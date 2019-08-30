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Полторы тысячи человек собрались на траурном митинге в память о Кобзоне в Донецке

, 12:35 80

Народный артист СССР ушел из жизни 30 августа 2018 года.

Фото : Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

В память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне в пятницу, 30 августа, прошел траурный митинг в Донецке, в нем приняли участие около полутора тысяч человек, передает РИА Новости.

Мероприятие прошло около памятника артисту, установленному в центральной части Донецка. Почтить память известного певца пришли глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента республики Владимир Бедевка и другие официальные лица. В траурном митинге участвовали и местные жители. В конце мероприятия глава республики и местные жители возложили цветы к памятнику Иосифа Кобзона.

Памятник Иосифу Кобзону в Донецке был открыт в честь дня города. Также церемония была приурочена к 66-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который родился в Донецкой области. Певец лично присутствовал на церемонии. Идея создания памятника принадлежит Московскому землячеству донбассовцев.

Также в пятницу, 30 августа, в Чите открыли мемориальную доску, посвященную народному артисту СССР, в здании Дома офицеров. Иосиф Кобзон часто выступал здесь, начиная с 1961 года.

Иосиф Давыдович ушел из жизни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом.

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