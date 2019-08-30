Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом

30 августа исполняется год со дня ухода из жизни российского эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. В годовщину смерти артиста его супруга Нелли в интервью KP.RU поделилась воспоминаниями о жизни со звездой.

Познакомилась пара благодаря общим знакомым, а уже спустя три дня Кобзон привел Нелли в дом своей мамы и сделал предложение. Но девушка дала ответ далеко не сразу. Она пригласила артиста в Ленинград — познакомиться с мамой и братом.

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Спустя два месяца артист подарил избраннице огромный букет розовых гвоздик, а еще через три — Иосиф Кобзон встретился с возлюбленной в сочинской гостинице. Он приехал сюда на гастроли и пригласил Нелли, ее маму и подругу девушки. После этого пара стала встречаться. И девушка наконец-то приняла предложение руки и сердца.

Как призналась вдова, она не испытывала к нему больших чувств, когда выходила замуж, любовь, по словам Нелли, вспыхнула позже.

«Но узнала его по-настоящему, только когда мы поженились. И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой», —призналась Нелли Кобзон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая вдова Кобзона рассказала его ученикам о своей радости.