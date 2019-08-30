  1. Пятый канал
  4. Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом

Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом

, 10:02 96

30 августа исполнился год со дня смерти народного артиста СССР.

Фото : Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

30 августа исполняется год со дня ухода из жизни российского эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. В годовщину смерти артиста его супруга Нелли в интервью KP.RU поделилась воспоминаниями о жизни со звездой.

Познакомилась пара благодаря общим знакомым, а уже спустя три дня Кобзон привел Нелли в дом своей мамы и сделал предложение. Но девушка дала ответ далеко не сразу. Она пригласила артиста в Ленинград — познакомиться с мамой и братом.

Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

Спустя два месяца артист подарил избраннице огромный букет розовых гвоздик, а еще через три — Иосиф Кобзон встретился с возлюбленной в сочинской гостинице. Он приехал сюда на гастроли и пригласил Нелли, ее маму и подругу девушки. После этого пара стала встречаться. И девушка наконец-то приняла предложение руки и сердца.

Как призналась вдова, она не испытывала к нему больших чувств, когда выходила замуж, любовь, по словам Нелли, вспыхнула позже.

«Но узнала его по-настоящему, только когда мы поженились. И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой», —призналась Нелли Кобзон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая вдова Кобзона рассказала его ученикам о своей радости.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +12°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

10:43
Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе в Японии
10:36
Фото: Уголовник, пытавшийся расчленить тело, просил соседей помочь вынести убитого во двор
10:02
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом
9:47
Две пожилые американки упали с эскалатора в аэропорту «Пулково»
9:25
В Петербурге жители двора поссорились из-за детской площадки
9:11
У Романа был крупнее! Бывшая жена Абрамовича похвасталась новым помолвочным кольцом с бриллиантом

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги