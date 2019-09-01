Адвокат родителей Жанны Фриске утверждает: подпись певицы на документах поддельная!

Новый поворот в деле Жанны Фриске! СМИ сообщают, что долг наследников певицы полностью погашен. Однако родители артистки по-прежнему не согласны с решением суда. Юрист Владимира и Ольги заявляет: договор с благотворительным фондом был заключен с нарушениями! Какие несоответствия нашел правозащитник? Что случилось с наследством Жанны? И кто вернул крупную денежную сумму вместо родных Фриске? Узнаете в выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Спасти Жанну Фриске пыталась вся страна. Шесть лет назад у артистки обнаружили опухоль — глиобластому четвертой степени. На лечение неравнодушные люди пожертвовали более 69 миллионов рублей. Почти 12 миллионов из них пошли на оплату больничных Жанны, а около 33 миллионов, по просьбе артистки, потратили на помощь девяти детям с онкологией.

Остальные деньги — это чуть больше 25 миллионов — перевели на личный счет певицы с условием возврата неиспользованных средств. Именно они стали предметом долгого спора после смерти певицы.

По данным СМИ, отчитаться родственники смогли лишь за сумму около трех с половиной миллионов.

Владимир Фриске, отец: «Нашли козла отпущения — меня! Но это бесполезно, я буду до конца стоять! Я все-таки докажу, что я не брал денег, что мы не брали эти деньги. А те деньги, которые нам дали — это Жаннины деньги, и мы истратили их по назначению. Все документы у меня есть!»

Однако, как сообщается, их семья не предоставила, поэтому фонд обратился в суд. Все решилось без участия родителей Жанны. Приставы арестовали имущество: двухкомнатную квартиру в центре столицы, а также землю в Подмосковье и расположенный на ней дом. Его половину унаследовали Владимир и Ольга Фриске, а также сын Жанны.

Сайт KP.RU писал, что за первую часть долга «отчитался» маленький Платон: его долю с согласия законного представителя — гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева — продали.

Позднее на сайте фонда появилась информация: долг полностью погашен. Однако юрист семьи Фриске считает, что решение суда незаконно, как и заключение договора с благотворительной организацией. Юрий Нечаев утверждает, что подпись певицы на документах поддельная!

«Она не могла быть такой. А нижняя подпись? Дубль, где стоит число, вообще не соответствует каким-то требованиям подписи!»

Правозащитник обратился к криминалистам, чтобы провести независимую экспертизу документов, которые подписывала Жанна. Нечаев собрал образцы разных лет. Специалисты смогли установить: тот вариант, который присутствует на договоре с благотворительным фондом, действительно отличается от остальных.

Однако определить точно, является ли подпись Жанны Фриске подделкой, не представляется возможным. Нужен оригинал документа, а у родителей его нет.

Юрий Нечаев, адвокат: «Мы провели экспертизу по документам, которые были в деле, и запросили у суда оригиналы этих документов для проведения более тщательной экспертизы. Однако суд, услышав такое заявление, в этот же день вынес решение, очевидно беспокоясь о том, что такие обстоятельства могут привести нас к другому результату».

Подпись — это не единственный повод для сомнений, утверждает юрист. Он считает, что Фриске не имела права заключать какой-либо договор, так как на тот момент уже больше года боролась с раком и лечение могло повлиять на ее способность принимать решения.

«Естественно, тогда Жанна должна была бы ежемесячно писать какие-то отчеты. Ну как мы можем задать человеку, который болен, либо поставить перед ним такую задачу, когда у него рак мозга, чтобы он писал какие-то отчеты. Это заведомо предприятие, которое неразумно».

Онкологи не исключают такой вариант.

Андрей Пылев, врач-онколог: «Что касается пациентов с опухолевым поражением головного мозга, наличие такого заболевания абсолютно не ассоциировано с недееспособностью. Но в ряде случаев данное заболевание может вызывать некоторые изменения сознания или за счет самого опухолевого процесса, или за счет тех препаратов, которые человек получает, но опять же все это индивидуально».

Также у адвоката есть вопросы и к самому договору. Юрий Нечаев уверяет, что он не только неправильно оформлен, но и составлен. В документе отсутствуют важные пункты.

«По сути дела, они представили договор, который им выгоден, а такой способ не правовой. На нем нет номера листа, на нем нет основных условий, которые бы соответствовали бы требованиям Гражданского кодекса. К примеру, форс-мажорные обстоятельства, правопреемники, что в данном договоре было бы уместно и разумно».

Суд не принял во внимание доводы правозащитника. Однако Юрий Нечаев уверен, что шанс оспорить решение есть.

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