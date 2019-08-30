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«Желание загадал?» Дима Билан показал, как поймал «золотую» рыбку

, 15:09 Видео 28

Видеороликом с рыбалки артист поделился в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @bilanofficial

Дима Билан приехал в Геленджик с частным концертом, а перед выступлением отправился на рыбалку, о чем рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео. В загородном клубе певец прокатился на катамаране по водоему, а потом решил порыбачить с пирса.

«Ребята, рыбалка — это кайф, у меня случился отцовский зов уже в этом возрасте, хотя, помню, уходили с друзьями в 10-12 лет далеко в леса на озера ловить карасей и щук», — поделился воспоминанием Дима Билан.

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На кадрах видно, как артист ловит золотистого карасика, а потом выпускает его обратно в воду. После этого Билан поймал руками форель, которую потом зажарил.

Instagram @bilanofficial

Подписчики оценили видео артиста и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Маленькая, но может Волшебная? Три желания нужно было загадать»;

«Рыбка-то не простая, а золотая. Желание загадал?»

«И поет, и танцует, и готовит, и дома строит.....и теперь еще рыбалка…нет слов, Дима…уважаю!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан закружил Яну Рудковскую в медленном танце под хит Аллы Пугачевой.

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