Медведчук и Рабинович посетили заключенных соотечественников в СИЗО «Лефортово»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии, депутат Верховной рады Вадим Рабинович прибыли в пятницу, 30 августа, в Москву, где посетили украинских заключенных в СИЗО «Лефортово».
Они встретились с осужденными гражданами Украины, пробыв в здании пенитенциарного учреждения около часа.
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По его словам, «с ребятами все будет хорошо». Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся домой.
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Ранее ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал ТАСС, что в СИЗО «Лефортово» находятся не менее 30 граждан Украины. Он в частности упомянул Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Колочено.
В июне между главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске была достигнута договоренность о передаче Киеву четверых задержанных украинцев.
* — запрещена на территории РФ организация.