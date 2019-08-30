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  4. Медведчук и Рабинович посетили заключенных соотечественников в СИЗО «Лефортово»

Медведчук и Рабинович посетили заключенных соотечественников в СИЗО «Лефортово»

, 16:08 23

Украинские политики прибыли в Москву.

Фото : Pavlo Gonchar / www.globallookpress.com

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии, депутат Верховной рады Вадим Рабинович прибыли в пятницу, 30 августа, в Москву, где посетили украинских заключенных в СИЗО «Лефортово».

Они встретились с осужденными гражданами Украины, пробыв в здании пенитенциарного учреждения около часа.

«Наш приезд — это, прежде всего, гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться со Станиславом Карпюком и Николаем Клыхом», — сказал Медведчук украинскому телеканалу «112 Украина».

По его словам, «с ребятами все будет хорошо». Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся домой.

«И вообще, чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома», — подытожил он.

Ранее ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал ТАСС, что в СИЗО «Лефортово» находятся не менее 30 граждан Украины. Он в частности упомянул Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Колочено.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил членов националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

В июне между главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске была достигнута договоренность о передаче Киеву четверых задержанных украинцев.

* — запрещена на территории РФ организация.

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