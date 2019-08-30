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  4. Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

, 22:03 73

Александр Скворцов в экзоскелете проводит эксперимент по дистанционному управлению человекоподобной машиной.

Фото : Twitter @FEDOR37516789

Российским космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» перед экспериментом. Алексей Овчинин даже предложил использовать для этого молоток, сообщает RT.

«Может, по ней (кнопке включения электропитания — Прим.ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал Алексей Овчинин.

Вскоре после того как специалисты Центра управления полетами предложили экипажу заменить у «Федора» элементы питания, он включился.

«Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», — сказал Алексей Овчинин.

Его коллега Александр Скворцов, одетый в экзоскелет для дистанционного управления, смог пошевелить пальцами робота.

«О, „Федор“ тут пальцами шевелит», — подтвердил Алексей Овчинин.

В ходе эксперимента, управляемый Александром Скворцовым «Федор», «поработал» с отверткой, ключами и электросоединителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирена завыла в американской части МКС.

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