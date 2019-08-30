Российским космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» перед экспериментом. Алексей Овчинин даже предложил использовать для этого молоток, сообщает RT.
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Вскоре после того как специалисты Центра управления полетами предложили экипажу заменить у «Федора» элементы питания, он включился.
«Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», — сказал Алексей Овчинин.
Его коллега Александр Скворцов, одетый в экзоскелет для дистанционного управления, смог пошевелить пальцами робота.
«О, „Федор“ тут пальцами шевелит», — подтвердил Алексей Овчинин.
В ходе эксперимента, управляемый Александром Скворцовым «Федор», «поработал» с отверткой, ключами и электросоединителями.
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