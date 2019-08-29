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Сирена завыла в американской части МКС

, 16:32 132

Об этом в ЦУП сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.

Фото : Facebook @Roscosmos

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом в Центр управления полетами (ЦУП) сообщил российский космонавт Алексей Овчинин, передает с пометкой «срочно» РИА Новости.

По его словам, сирена завыла из-за высокого парциального давления (содержания) кислорода в российском модуле «Звезда».

В настоящее время на МКС находятся международный экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале испытаний экзоскелета робота «Федора» на МКС.

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