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  4. Искусственный интеллект удешевит каско для автомобилистов РФ на 10-30%

Искусственный интеллект удешевит каско для автомобилистов РФ на 10-30%

, 3:24 10

Специалисты уверены, что интеллект сможет более точно оценивать уровень риска при вождении.

Фото : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Более точное определение уровня риска при вождении при помощи искусственного интеллекта сможет в ближайшие годы снизить стоимость каско на 10-30 процентов. Такое предположение высказал гендиректор онлайн-платформы персонального страхования Mafin Алексей Тимонин в интервью РИА Новости.

Новые онлайн-платформы уже появились на российском рынке. Они позволяют быстро анализировать большой объем данных. На основании проведенного анализа система подбирает наиболее индивидуальное предложение для каждого клиента. Например, система сможет учитывать тот факт, что владелец по статистике самого угоняемого авто, живет в благополучном и безопасном районе.

«В 70% случаев при таком подходе искусственный интеллект предлагает полис каско по существенно более низкой цене, чем в большинстве страховых компаний», — объясняет эксперт.

Тимонин пояснил, что при анализе система учитывает более 70 параметров и на основании их строит взаимосвязи для более точного предложения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне.

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