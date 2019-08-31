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  4. «Горящие глаза и натянутые колготки!» Ирина Шейк прогулялась без юбки

«Горящие глаза и натянутые колготки!» Ирина Шейк прогулялась без юбки

, 5:14 Видео 890

Поклонники модели удивились необычному образу любимицы и решили — так звезда привлекает внимание бывшего супруга Брэдли Купера.

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Фото, видео : Instagram @irinashayk

Ирина Шейк опубликовала в Instagram видео, на кадрах которого предстала перед подписчиками в необычном и дерзком образе. Модель гордо вышагивает в ролике в кожаном пиджаке, черном нижнем белье и темных колготках. При этом «низ» знаменитости не украшают ни юбка, ни брюки. Фанатов звезды откровенный наряд кумира немного смутил.

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«Гулять так в выходные», — подписала пост знаменитость.

Поклонники Ирины Шейк удивились необычному образу любимицы. Некоторые фанаты предположили — так звезда привлекает внимание бывшего супруга Брэдли Купера. Остальные подписчики российской модели просто оставили множество веселых комментариев по поводу ее наряда.

«За хлебом так в магаз!»

«Как говорила моя бабуля: «С такой фигурой — могу быть дура дурой!»

«Спасибо огромное, благодаря вам выбрала, в чем идти на линейку к ученикам!»

«Как ты шикарна, с гордо поднятой головой, горящими глазами и натянутыми колготками живешь для себя!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк с мамой поужинали на побережье.

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