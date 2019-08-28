«Красотки!»: Ирина Шейк с мамой ужинают на побережье

Российская модель Ирина Шейк на своей странице в Instagram разместила очередной снимок, сделанный во время отпуска на Ибице. На фото 33-летняя знаменитость с мамой Ольгой Шайхлисламовой сидят за столиком одного из ресторанчиков на побережье.

Лере Кудрявцевой вызвали скорую на вечеринке в Сочи

Обе женщины выглядят достаточно стильно. Ирина Шейк позирует в однотонных топе и юбке цвета золотистый беж. Ее мама одета в элегантное платье с цветочным принтом. На столе минимальная сервировка. Он украшен розами и свечами.

Instagram @irinashayk

Подписчики Ирины Шейк, коих к слову более 12 миллионов, пришли в восторг от вечернего образа обеих женщин, в особенности их впечатлил «лук» Ольги Шайхлисламовой.

«Мама красотка»;

«Красавицы!»;

«Какие великолепные дамы!»;

«Наши женщины самые красивые в мире!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк напугала поклонников новой фотосессией.