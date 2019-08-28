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  4. «Красотки!»: Ирина Шейк с мамой ужинают на побережье

«Красотки!»: Ирина Шейк с мамой ужинают на побережье

, 22:06 Фото 42

Российская модель выложила в сеть очередной снимок, сделанный во время отпуска на Ибице.

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Фото, видео : Instagram @irinashayk

Российская модель Ирина Шейк на своей странице в Instagram разместила очередной снимок, сделанный во время отпуска на Ибице. На фото 33-летняя знаменитость с мамой Ольгой Шайхлисламовой сидят за столиком одного из ресторанчиков на побережье.

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Обе женщины выглядят достаточно стильно. Ирина Шейк позирует в однотонных топе и юбке цвета золотистый беж. Ее мама одета в элегантное платье с цветочным принтом. На столе минимальная сервировка. Он украшен розами и свечами.

Instagram @irinashayk

Подписчики Ирины Шейк, коих к слову более 12 миллионов, пришли в восторг от вечернего образа обеих женщин, в особенности их впечатлил «лук» Ольги Шайхлисламовой.

«Мама красотка»;

«Красавицы!»;

«Какие великолепные дамы!»;

«Наши женщины самые красивые в мире!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк напугала поклонников новой фотосессией.

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