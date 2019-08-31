Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии

По меньшей мере шесть человек погиби и 43 пострадали в результате взрыва, который прогремел на химическом заводе в индийском штате Махараштра. ЧП произошло в субботу, 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANI News. Тем временем, некоторые источники информируют, что число жертв достигает 20 человек.