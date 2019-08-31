  1. Пятый канал
  4. Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии

Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии

, 9:52 Видео 52

По данным местных СМИ, в результате ЧП, которое произошло в субботу, 31 августа, пострадали 43 человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Saikat Paul / www.globallookpress.com, Twitter @GauravSingh1307, Newsnation.in

По меньшей мере шесть человек погиби и 43 пострадали в результате взрыва, который прогремел на химическом заводе в индийском штате Махараштра. ЧП произошло в субботу, 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANI News. Тем временем, некоторые источники информируют, что число жертв достигает 20 человек.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

11:01
Задушила, закопала: Шокирующие подробности убийства годовалого мальчика родной матерью
10:47
Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области
10:28
«Может я сумасшедшая?»: Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
10:18
Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
9:52
Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии
9:34
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе

Сейчас читают

Мать найденного мертвым мальчика в Башкирии дала признательные показания
Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?
Пропавший годовалый мальчик в Башкирии найден мертвым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги