По меньшей мере шесть человек погиби и 43 пострадали в результате взрыва, который прогремел на химическом заводе в индийском штате Махараштра. ЧП произошло в субботу, 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANI News. Тем временем, некоторые источники информируют, что число жертв достигает 20 человек.
Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии
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По данным местных СМИ, в результате ЧП, которое произошло в субботу, 31 августа, пострадали 43 человека.
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Фото, видео : Saikat Paul / www.globallookpress.com, Twitter @GauravSingh1307, Newsnation.in
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