Известный кинорежиссер Сергей Соловьев так и не оправился после смерти сына

Известный кинорежиссер Сергей Соловьев, более года назад потерявший сына, так и не оправился от горя и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому близкие решили не устаивать больших торжеств по случаю его 75-летнего юбилея. День рождения у создателя «Ассы» и «Анны Карениной» был 25 августа.

По словам сына первой супруги Соловьева Дмитрия Рощина, режиссер чувствует себя неважно, хоть и старается держаться на публике.

«С уходом Мити остановилась жизнь Соловьева. Как он с этим справится? Дай Бог ему помощи», — цитирует Рощина StarHit.

В марте 2019 года, Сергей Соловьев был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и прооперирован. Сам он позже признался, что врачи вытащили его с того света и благодарил за поддержку Татьяну Друбич, с которой, несмотря на развод, сохраняет теплые отношения.

«Недавно я жесточайше болел. Фактически был на том свете. Кто меня вытащил? Таня! Какие у нее были соображения, мотивации? Никаких», — сказал режиссер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, что сын кинорежиссера от второго брака Дмитрий Соловьев скончался в феврале 2018 года от осложнений после гриппа. Ему было 43 года.