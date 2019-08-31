Порядка 750 человек вышли на несогласованный митинг в центре Москвы

На несогласованную акцию в центре Москвы в субботу, 31 августа, вышли порядка 750 человек. Такие цифры приводит пресс-служба столичного ГУ МВД.

Московская полиция накануне предупреждала организаторов несанкционированного шествия отказаться от его проведения, а граждан — воздержаться от участия в нем. Глава Росгвардии Виктор Золотов также заявил, что устроители несогласованных акций пренебрегают возможностями отстаивать свою позицию законным путем и прибегают к провокациям.

Это уже шестая по счету акция оппозиции. До этого подобные мероприятия проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Предыдущая согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около четырех тысяч человек.

Согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Правоохранительные органы неоднократно напоминали об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что виновные в нарушениях в ходе несанкционированных акций должны быть наказаны.