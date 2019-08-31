Женщина с коляской была сбита на остановке в Петербурге вылетевшим на тротуар авто

Автомобиль, вылетевший после аварии на перекрестке на автобусную остановку, сбил женщину с коляской на тротуаре. ДТП произошло около 17 часов в субботу, 31 августа, на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова.

По словам очевидцев, которые опубликовали в сети фото с места аварии, на перекрестке столкнулись два авто: каршеринговая машина марки Renault и Lada. От удара отечественная легковушка отлетела на тротуар, где находится остановка общественного транспорта.

По предварительной информации, в результате ДТП у пострадавшей женщины был диагностирован перелом ноги. Ребенок чудом остался жив. Также сообщается, что травмы получил и водитель Lada. Ему была оказана помощь на месте. Тем временем, по словам очевидцев, водитель каршеринговой иномарки с места аварии скрылся. Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области.