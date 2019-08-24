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В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Кишинева

, 22:28 Видео 13

24 августа 1944 года столица Молдавии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Фото, видео: ТАСС/ZEUS

В честь 75-летия освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков в Москве в воскресенье, 24 августа, на Поклонной горе состоялся салют. Для проведения салюта использовались орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также салютные установки на базе автомобилей КАМАЗ.

Кишинев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 24 августа 1944 года силами 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина.

За время гитлеровской оккупации население столицы Молдавии сократилось в десять раз — за всю свою историю страна не переживала схожей по масштабам катастрофы.

Сегодня же в Кишиневе прошла памятная акция в честь освобождения города. На ней присутствовал президент страны Игорь Додон, ветераны, многочисленные жители и гости города. Также в мероприятии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, который передал Додону рассекреченные документы о зверствах фашистов в Молдавии, а также знамена частей, освобождавших республику от фашистов, которые хранились в Центральном музее Вооруженных Сил России.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие именно документы об освобождении Кишинева от фашистов рассекретило Минобороны России.

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