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  4. «Хорошо пошла!» — Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

«Хорошо пошла!» — Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

, 23:29 Видео 7

Полевая тренировка прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ

31 августа на официальном канале Минобороны РФ в YouTube был опубликован ролик с пуском баллистической ракеты «Искандер».

Стрельба проходила на полигоне Капустин Яр, который располагается к северо-западу от Астрахани. В рамках тренировки расчет оперативно-тактического комплекса должен был поразить цель, имитирующую объект противника. Все прошло как надо: комплекс перешел в боевое положение, ракеты погрузили в пусковые установки и нанесли удар.

Попадание в цель фиксировалось с помощью беспилотника «Орлан-10», который как раз находился над мишенью. Точность оружия поражает — при стрельбе с 500 километров радиус отклонения «Искандера» составляет всего пять метров. При этом перехватить такую ракету практически нереально, поскольку летит она на большой высоте, недоступной для зениток, и непредсказуемо маневрирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой страшилке, связанной с КНДР: ходят слухи о существовании у Северной Кореи подлодки, способной стрелять баллистическими ракетами.

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