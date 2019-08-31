31 августа на официальном канале Минобороны РФ в YouTube был опубликован ролик с пуском баллистической ракеты «Искандер».

Стрельба проходила на полигоне Капустин Яр, который располагается к северо-западу от Астрахани. В рамках тренировки расчет оперативно-тактического комплекса должен был поразить цель, имитирующую объект противника. Все прошло как надо: комплекс перешел в боевое положение, ракеты погрузили в пусковые установки и нанесли удар.

Попадание в цель фиксировалось с помощью беспилотника «Орлан-10», который как раз находился над мишенью. Точность оружия поражает — при стрельбе с 500 километров радиус отклонения «Искандера» составляет всего пять метров. При этом перехватить такую ракету практически нереально, поскольку летит она на большой высоте, недоступной для зениток, и непредсказуемо маневрирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой страшилке, связанной с КНДР: ходят слухи о существовании у Северной Кореи подлодки, способной стрелять баллистическими ракетами.