Дерматоглифика и соционика. Как шарлатаны вымогают деньги у школ и родителей?

Сегодня 1 сентября, День знаний! В 2019 году в школу пойдут миллион девятьсот тысяч первоклассников, что на сто тысяч больше, чем в прошлом. Учеников ждут нововведения — появятся IT-классы, походы в театры и музеи, шахматные тренировки и второй иностранный язык.

Любое новшество — это хорошо, если только это не шарлатанство. К сожалению, во многих школах к инновациям в обучении подходят не очень тщательно. В погоне за модными тенденциями детям устраивают какие-то немыслимые тесты, пытаются узнать их тип личности, предугадывают будущее. Как правило, все это стоит для школ и родителей немалых денег, а вот польза весьма сомнительна. Как уберечь школьников от странных экспериментов — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова.

Гадание по отпечаткам пальцев. Недорого. Школьникам скидка — всего 400 рублей. Скромный ноутбук, сканер для снятия отпечатков пальцев и нехитрая компьютерная программа заменят целый штат специалистов — психолога, генетика и даже спортивного тренера. Всего один тест даст ответы на любые вопросы. Как выбрать профессию, есть ли проблемы со здоровьем, чем лучше заниматься — хоккеем или шахматами.

Елена Горбунова, эксперт по дерматоглифике: «Дерматоглифика — данная наука занимается изучением папиллярных линий на кончиках пальцев».

На самом деле, у псевдоэксперта нет ни педагогического образования, ни ученой степени. Кстати, и сама дерматоглифика признана лженаукой.

Александр Панчин, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой: «Отпечатки пальцев отличаются даже у однояйцовых близнецов, они не являются индикатором каких-то генетических свойств человека, они ничего не указывают про строение нервной системы».

Зато это успешно развивающийся бизнес-проект. Незамысловатую компьютерную программку может приобрести кто угодно. Цена вопроса — 70 тысяч рублей. Окупается моментально. Если в классе 25 человек и каждый за инновационный тест заплатит по 400 рублей, человек с улицы всего за 45 минут заработает десять тысяч.

На сомнительные эксперименты клюют не только наивные школьники, но и руководители школ. Ведь все стремятся идти в ногу со временем. Вот только по безграмотности вместо инноваций закупают профанации.

«Перед нами логико-сенсорный экстраверт, который еще имеет такое прозвище, как Штирлиц», — рассказывает один из псевдоэкспертов.

А еще Наполеон, Дон Кихот, Гамлет, Достоевский — в психиатрии это диагноз. В школах — еще одна непризнанная в мире наука, соционика. Ее последователи верят в магию чисел и геометрических фигур. Пишут тесты, выделяют 16 психотипов личности и предсказывают судьбу. Родителям учеников преподносят все это как профориентацию.

Ирина Тюрябина, кандидат психологических наук: «Если этот метод научно обоснованный, значит, должны быть диссертации, защищенные на эту тему, значит, должны быть научные статьи».

На деле — ничего. Самый что ни на есть лохотрон. Зато как искусно преподносятся размытые формулировки. Конечно, каждый в заключении узнает себя. Хорошо еще, если подросток отнесется к результатам теста, как к забаве. А если зациклится?

Юрий Зинченко, президент Российской академии образования: «Это большая опасность для его развития и потенциальные риски для возникновения различных психологических и психических расстройств».

В Перми как раз за эмоциональным состоянием школьников решили следить при помощи видеокамер. Техника буквально читает по лицу.

Нейросеть различает проявление таких чувств, как удивление, радость, агрессия, печаль и отвращение. Пилотный проект стартовал год назад. Буйных учеников не выявил. Но система моментально сдала школьников, которые, мягко говоря, не ладили с кем-то из педагогов.

Ольга Заречная, генеральный директор компании-разработчика: «В локальные временные промежутки возникала устойчивая реакция отвращения».

В ситуацию вмешался психолог, конфликт уладили. Получается, система не врет, работает. Родители беспокоятся, как бы личные данные ребенка не оказались в общем доступе. Да и роботу до профессионального психолога пока далеко.

Взвесив все «за» и против» краевой комитет по образованию программу все-таки одобрил. Эксперимент продолжается. А вот распространять его на всю страну не торопятся. Это большое, серьезное исследование. Как бы быстро не развивались технологии, каждая новая методика должна пройти самый тщательный отбор. В противном случае, можно только навредить.

Ольга Васильева, министр просвещения РФ: «Я считаю, что нельзя в области педагогики без опоры на научные фундаментальные знания что-либо делать. Вообще все инновации должны опираться на фундаментальные знания».

Современное образование уже невозможно представить без цифровых технологий. Это мировая тенденция. И уследить за всеми новостями в этой области очень непросто. Многим не хватает знаний, а чаще всего просто желания разбираться с очередным предложением заезжего псевдоспециалиста.

Главное, чтобы звучало модное слово «инновация». А еще лучше, если эксперт со стороны проводит уже ставшие привычными манипуляции: снимает отпечатки пальцев, например, или сканирует сетчатку глаза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сегодня, в День знаний, по всей России проводятся торжественные линейки.