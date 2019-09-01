80 лет назад началась Вторая мировая война. Почему Польша так и не вынесла никаких уроков?

1 сентября, 80 лет назад началась Вторая мировая война. Она стала самой крупной и самой трагической в истории человечества. В ней участвовали 80% населения земного шара. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие, а число погибших превысило 70 миллионов человек.

Всю неделю в Польше, где и началась Вторая мировая, шли траурные мероприятия. Нас туда ожидаемо не пригласили, а вот агрессора, то есть Германию, позвали. Поляки уверены, что Советский Союз наравне с нацистской Германией виновен в разжигании войны.

Хотя, чему мы удивляемся? Сейчас повальное переписывание истории стало чуть ли не национальной идеей европейских стран. У людей короткая память. Веди именно они 80 лет назад боготворили Гитлера и вступали с ним в альянсы.

Как это похоже на то, что творится в Европе сейчас! Нацизм снова в авторитете. НАТО ощетинилось оружием во все стороны, не умолкает антироссийская пропаганда. А кто на самом деле победил фашизм, в мире предпочитают не вспоминать. У них теперь новые герои.

Формально Вторая мировая война началась на радиостанции в городе Гливице на границе Германии и Польши. Тогда, в 1939-м немцы устроили провокацию и, переодевшись в поляков, напали на германскую радиовышку. Как же это напоминает военные операции наших дней.

Съемочная группа «Известия. Главное» отправилась туда, где была развязана самая кровопролитная война, и убедились, что история ничему не учит. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте пообщалась с теми европейцами, кто еще помнит правду, но, к сожалению, их голос становится все тише.

«Внимание! Это — Гливице! Радиостанция — в руках польских!»

Эта провокационная фраза прозвучала в эфире ровно 80 лет назад. 31 августа 1939 года нацисты, переодетые в польских повстанцев, захватили свою же немецкую радиостанцию.

Для правдоподобности подкинули «консервы». Так фашисты называли заранее убитых узников концлагерей. Но в этом случае имя одной из жертв известно и ныне героизировано. Это местный житель, которого накачали наркотиками и привезли к вышке еще живым.

Гжегош Кравчик, директор музея Гливице: «Франц Хонек был силезским поляком, гражданином Германии, но большим патриотом Польши. В общем эта провокация, ну, она какая-то киношная, получилась — очень балаганной, что ли».

Директор музея утверждает, что тело Хонека с тех пор — бесследно исчезло, да и саму спецоперацию он считает неудачной. Будто это и не повод вовсе — для начала Второй мировой войны, а так, стечение обстоятельств.

Урок жестокой пропаганды польские власти, кажется, должны были усвоить еще во время Нюрнбергского процесса, когда весь мир узнал об операции «Консервы». А именно о том, как Германия сделала из Польши агрессора. Но сегодня сама Польша играет по тем же правилам. Теперь польские газеты или радиостанции пропагандируют антироссийский психоз.

Вот, например, с какими вопросами ведущий польского радио обращается к польскому же историку.

Радиоведущий: «Почему до сих пор ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны является „белым пятном“ для мировой общественности?»

Александр Гогун, историк: «Во-первых, часть архивов самых важных в Москве закрыта наглухо, а другая часть — полузакрыта, и к ним допускают тех иностранных историков, которые пишут истории в соответствии с генеральной линией партии».

Матеуш Пискорский, политолог Европейского центра геополитического анализа: «Создание в 90-х так называемого Института национальной памяти окончательно превратило историю в инструмент определенной политической пропаганды».

На той же волне русофобии главы МИД Прибалтики, Польши и Румынии. В общем заявлении стран все та же спекуляция на договоре о ненападении Молотова-Риббентропа.

В Москве с сотен исторических документов был снят гриф особой секретности. Приходи, читай и помни. О том, например, что с 34-го по 38-й Третий рейх заключил сделки с той же Эстонией, Румынией, Великобританией. Был свой договор и с Польшей — пакт Гитлера-Пилсудского.

Армен Гаспарян, политолог: «В каждой из стран существует своя национальная мифология и своя национальная история. Если вы откроете учебники истории в Румынии, мы с огромным удивлением обнаружим, что Вторую мировую войну выиграла Румыния, а не кто-то другой. Примерно такая ситуация и всюду».

Накануне 80-й годовщины начала Второй Мировой войны ученые из Вашингтона провели исследования — так называемой конкурирующей исторической памяти. Жители восьми стран антигитлеровской коалиции оценивали свой вклад в войне с общим врагом. Россияне считают, что на 75% это заслуга СССР, и это самое объективное мнение.

Удивляет другое — оставшаяся семерка (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Китай) суммарно набрала 300%, то есть в три раза преувеличила свои заслуги. При этом англичане и американцы считают, что их доля в общей победе на уровне 50%. Вот это самомнение!

Поляки, по понятным причинам, в американском опросе не участвовали. Зато именно они ждут гостей из ЕС и НАТО по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Уже известно, что из-за урагана долгожданный Трамп не приедет. Отказался от визита Александр Лукашенко — по политическим мотивам.

Ежи Тыц, руководитель польского содружества Kursk: «Идут очень сильные попытки переписать историю и уменьшить роль Советского союза в разгроме фашизма. Я думаю, что это выгодно властям моей страны».

Накануне 1 сентября Варшава и Гданьск, где обычно проходят торжества, поругались из-за денег, поэтому президент Дуда перенес всю официальную часть — в столицу. Но и там о них обязательно снова вспомнят. Поляки хотят 850 миллиардов евро, доклад о репарациях приурочен к памятной дате.

Мачей Вишневский, публицист: «Здесь не чтят историю. Здесь Польша решила провести политическую демонстрацию».

Может и к лучшему, что Россию не пригласили ни в Варшаву, ни в Гданьск. Все-таки понятия о подвигах и чести — слишком разные. Было бы преступлением не найти родственников Франца Хонека — жертвы той самой печально известной Гливицкой операции.

В 20 километрах от города — в деревне Писковице — на католическом кладбище могила его супруги. Предполагается, что тело Франца Хонека тоже тайно вывезли и предали родной земле. То ли историческая сенсация, то ли деревенская легенда, которую проверять никто не собирается, потому что у польского героя или жертвы должна быть кристально чистая репутация.

Ныне польский город Гливице далек от официоза, и сюда высокие иностранные гости точно не приедут. 270 километров до Варшавы, до Гданьска еще дальше — 450! В Гливице только местные жители соберутся и вспомнят о том, как на этой земле, по сути, началась Вторая мировая война.

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