Меган Маркл и принц Гарри наняли исключительно женский персонал

Меган Маркл и принц Гарри наняли на ключевые посты своего двора исключительно женщин. Такого в британской королевской семье еще не делали, передает The Daily Mirror.

Личным секретарем герцогов Сассекских стала бывший посол Великобритании в Албании Фиона Мсилвэм. К своим обязанностям она приступит через месяц.

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На должность заместителя личного секретаря был принята Хизер Вонг. Раньше она была заместителем помощника госсекретаря по делам госбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Связью с общественностью в команде герцогов Сассекских занимается Сара Латам, бывший старший советник президентской кампании Хилари Клинтон. Также у Меган Маркл и принца Гарри трудится Натали Кэмпбелл в качестве директора их благотворительного фонда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общего у принцессы Дианы и Меган Маркл.