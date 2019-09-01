Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека

На трассе в Белгородской области около села Веселовка Красногвардейского района в воскресенье, 1 сентября, столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2111 и Hyundai Solaris. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает местное УМВД. По информации сотрудников экстренных служб, водитель отечественного авто двигался по трассе со стороны Белгорода, и по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.
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Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.
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