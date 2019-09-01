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  4. Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека

Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека

, 9:43 Видео 100

На трассе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2111.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @belinter

На трассе в Белгородской области около села Веселовка Красногвардейского района в воскресенье, 1 сентября, столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2111 и Hyundai Solaris. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает местное УМВД. По информации сотрудников экстренных служб, водитель отечественного авто двигался по трассе со стороны Белгорода, и по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.

«В результате погибли три человека, находившиеся в ВАЗе, также погиб один человек из Hyundai Solaris, еще один человек из иномарки госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Петербурге Lada переехала коляску на тротуаре после столкновения с иномаркой на перекрестке.

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