Минтруд назвал число работающих пенсионеров в России

Министр труда Максим Топилин на встрече с коллегами из государств «Большой двадцатки» (G20) рассказал, что сейчас в России 7,3 миллиона пенсионеров продолжают работать. Об этом сообщает ФАН.

По словам министра, за последние пять лет доля людей старше трудоспособного возраста в общем количестве занятых увеличилась с 8,5% до 9,6%.

Максим Топилин также рассказал на встрече об обучении российских граждан предпенсионного возраста. Ежегодно новые профессиональные навыки смогут получить порядка 75 тысяч человек. На реализацию программы обучения россиян каждый год выделяется по пять миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предложил повысить прожиточный минимум.