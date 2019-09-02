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Яркая оригинальная закуска: Маринованный чеснок со свеклой — рецепт

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5-tv.ru делится с читателями рецептом яркой и необычной закуски, которая удивит ваших гостей.

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Фото, видео : picture alliance / Arco Images G, 5-tv.ru

Незаметно наступила осень, и многие хозяйки уже успели засолить на зиму огурцы и помидоры, сделать заготовки кабачковой или баклажанной икры. А значит освободилось время для того, чтобы приготовить нечто оригинальное и удивить гостей яркой и необычной закуской — маринованным чесноком со свеклой. Как разнообразить свои блюда, расскажет 5-tv.ru.

Ингредиенты для маринованного чеснока со свеклой

Для приготовления необычной закуски понадобится не так много ингредиентов: вода — 350 миллилитров, чеснок свежий — 300 граммов, свекла — одна штука, одна столовая ложки соли, одна столовая ложка сахара, лавровый лист — два листика, душистый перец — около десяти горошин, черный перец — около пяти штук, гвоздика — три штуки, бадьян — одна штука, уксус — 50 миллилитров.

Рецепт маринованного чеснока со свеклой

Налейте в небольшую кастрюлю воды, добавьте чеснок, соль, сахар, лавровый лист, душистый и черный перцы, гвоздику, бадьян и уксус. После этого поставьте кастрюлю на огонь. Как только вода закипит, можно выключать.

После этого возьмите заранее стерилизованные баночки. Лучше выбрать небольшие, чтобы потом съесть закуску за один-два раза. Положите на дно два кружочка свеклы для придания яркого цвета и добавьте чеснок с водой и специями. Закрутите крышкой. Все, яркая оригинальная закуска готова.

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