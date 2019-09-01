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Зеленский пообещал предать огласке «громкую историю» о партии Медведчука

, 14:38 18

Речь идет о финансировании «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Фото : Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что, возможно, вскоре будет предана огласке информация о партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которого является Виктор Медведчук, передают «Известия».

Как выразился украинский лидер, это якобы будет «громкая история, которая очень плохо закончится». Владимир Зеленский заявил, что публикация будет касаться темы финансирования партии и телеканалов.

«Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие. У нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают», — заявил лидер Незалежной.

При этом Владимир Зеленский отметил, что данный вопрос не связан с позицией партии относительно России.

На прошедших парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место с 13,05% голосов. Она уступила лишь партии Зеленского «Слуга народа» (43,16%).

Сопредседатели партии — Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Главой политсовета и председателем стратегического совета партии является Виктор Медведчук, председателем исполкома партии — Сергей Левочкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский так ничего и не сделал за 100 дней.

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