Задушила, закопала: Шокирующие подробности убийства годовалого мальчика родной матерью

28-летняя мать пропавшего в ночь на 29 августа годовалого Тимура Хабирова дала признательные показания в убийстве. Тело мертвого мальчика нашли недалеко от дома в селе Исмаилово, в котором проживала с виду благополучная семья. По словам женщины, она оставила малыша умирать в кустах крапивы, пишет сайт KP.RU.

«Я его вынесла живого, вот в этом лиловом одеялке. Прямо за домом растет огромный куст крапивы — и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать», — рассказала мать убитого ребенка.

СК РФ

На следующий день женщина, чтобы отвести от себя подозрения, сама обратилась в правоохранительные органы, заявив, что мальчик бесследно исчез из своей кроватки пока она спала. В поисках мальчика принимали участие порядка сотни полицейских, спасатели, а также добровольцы поисковых отрядов. Они прочесывали местность в Дюртюлинском районе Башкирии.

Пока проходили поиски младенца, сотрудники отдела криминалистики ледственного управления допрашивали мать малыша. Благодаря тому, что была грамотно выстроена тактика общения с женщиной, удалось добиться от нее признательных показаний. Она не только рассказала об убийстве, но и показала, где спрятала тело своего ребенка.

СК РФ

Женщина сообщила, что ночью 29 августа задушила годовалого Тимура, а после выкопала яму на территории своего придомового участка, где и спрятала тело малыша. Сотрудники полиции нашли погибшего ребенка в указанном месте. Он был завернут в домашнее одеяло и закопан на глубине полуметра.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сейчас подозреваемая в убийстве мать задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» продолжается.