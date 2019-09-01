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  4. В Кондопоге открылось училище олимпийского резерва

В Кондопоге открылось училище олимпийского резерва

, 21:46 Эфирная новость 14

Это первое федеральное госучилище этого направления в Северо-Западном округе. В этом учебном году набрали хоккеистов.

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Фото, видео : Пресс-служба Главы Республики Карелия

В карельской Кондопоге торжественно открыли первое в Северо-Западном округе федеральное государственное училище олимпийского резерва. Его создали по распоряжению президента. В этом учебном году набрали хоккеистов. На новое училище делают ставку не только в Карелии, но и в министерстве спорта.

«У нас больше 40 училищ олимп резерва, часть из них регионального уровня, но федеральный уровень — это 11 училищ. Мы создаем сеть федеральных училищ, которые соответствуют самым высоким стандартам для подготовки ближайшего резерва сборных команд», — заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

При этом спортсмены будут тренироваться не только для того, чтобы попасть в сборные — они также получат профильное образование, а значит, смогут либо продолжить учебу в вузе, либо сразу работать тренерами в спортивных школах. Кроме того, при новом училище олимпийского резерва в Кондопоге создан спортивный клуб, куда может прийти любой ребенок, который хочет заниматься спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перспективах развития образовательного центра «Сириус».

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