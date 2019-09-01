«Допустили ляп!»: В Instagram Малахова разгорелся спор из-за Лободы

Поклонники оперной певицы Анны Нетребко набросились с критикой на телеведущего Андрея Малахова. Фанатам артистки не понравилось, что в одном из своих эфиров, посвященному юбилею композитора Игоря Крутого, он предложил Нетребко спеть после Светланы Лободы, сообщает Утро.ру.
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Другие подписчики также согласились с этим высказыванием, съязвив на тему того, что телеведущий должен был предложить спеть оперной певице после Ольги Бузовой.
Также на передачу в честь Крутого были приглашены Филипп Киркоров, Дима Билан, на связь вышла даже София Ротару. Их, в свою очередь, данный спор не затронул.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Малахова усомнились в его таланте после попытки пародии на Киркорова.