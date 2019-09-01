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«Допустили ляп!»: В Instagram Малахова разгорелся спор из-за Лободы

, 21:19 Фото 299

На телеведущего неожиданно «накинулись» поклонники оперной певицы Анны Нетребко.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @malakhov007

Поклонники оперной певицы Анны Нетребко набросились с критикой на телеведущего Андрея Малахова. Фанатам артистки не понравилось, что в одном из своих эфиров, посвященному юбилею композитора Игоря Крутого, он предложил Нетребко спеть после Светланы Лободы, сообщает Утро.ру

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«Андрей, вы сегодня допустили ляп. Как вы могли предложить великой Анне Нетребко спеть песню третьей после Лободы. И правильно Анна вам ответила, что третьей петь не будет», — заявил один из поклонников оперной певицы в комментариях к публикации в Instagram, где Малахов запечатлен с Анной Нетребко.

Другие подписчики также согласились с этим высказыванием, съязвив на тему того, что телеведущий должен был предложить спеть оперной певице после Ольги Бузовой. 

Instagram @malakhov007

Также на передачу в честь Крутого были приглашены Филипп Киркоров, Дима Билан, на связь вышла даже София Ротару. Их, в свою очередь, данный спор не затронул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Малахова усомнились в его таланте после попытки пародии на Киркорова.

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