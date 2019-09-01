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  4. Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе

Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе

, 17:40 Видео 105

Поклонники поющей телеведущей вновь обсудили размер ее груди и вокальные способности.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 585

Ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова вновь заставила поклонников спорить о ее недостатках и преимуществах. На этот раз популярная теледива устроила ночью танцы прямо на трассе М4 «Дон» под песню Ramil' & Dava «Танцуй как пчела».

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Для своего «дорожного выступления» Бузова надела ярко-желтый спортивный костюм, облегающий оранжевый топ, белые кроссовки, а высокий хвост на голове она сделала по аналогии с образом певицы Мадонны 1980-х годов. На видео, которое исполнительница хита «Мало половин» разместила в Instagram, видно, как она активно двигается под музыку, повторяя незамысловатый куплет.

Вот за этот момент и зацепились подписчики. Дело в том, что Ольга лишь открывает рот, повторяя слова песни, но не поет.

«Фанерщица, только плясать умеешь, а петь так и не научилась», — отметил один из злопыхателей.

Другие юзеры снова не могли не «проехаться» по вопросу о размере груди Бузовой.

«Она не маленькая, а плоская», — отметил один.

«Не, у Бузовой есть грудь, очень маленькая, но есть. Помню, смотрела передачу про женщину, у которой реально нулевой», — написала другая.

«Вот вам и плюс маленькой груди. Прыгай, сколько хочешь, ничего не вываливается», — добавила третья.

Конечно, нашлись и те, кто захотел точно такой же спортивный костюм, как на их кумире. Подписчики поинтересовались, где его можно приобрести и по какой цене.

Ранее 5-tv.ru передавал, как ожесточенно фанаты обсуждают новый лук Бузовой, в котором она пришла в ресторан.

Тема:
Ольга Бузова 585
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