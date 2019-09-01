Юрий Жирков поразил ворота «Спартака». После первого тайма счет 0:1

Один из самых ожидаемых матчей восьмого тура Российской Премьер-лиги — футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» проходит в воскресенье, 1 сентября, в Москве. Счет в матче открыл полузащитник «Зенита» Юрий Жирков. Он поразил ворота «Спартака» на 41-й минуте. В итоге первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись с трибун, на которой видно, как Зелимхан Бакаев отправляет мяч в ворота сине-бело-голубых. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол, увидев игру Бакаева рукой.