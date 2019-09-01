  1. Пятый канал
  4. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Воронеже: Машины превратились в груды металла

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Воронеже: Машины превратились в груды металла

, 21:03 Фото 210

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 1 сентября, в районе села Варваровка в Павловском районе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : МЧС РФ

Четыре человека погибли, двое пострадали в результате массовой аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 1 сентября, на трассе М-4 «Дон» в районе села Варваровка в Павловском районе Воронежа. По информации ГИБДД, столкнулись пять автомобилей. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу. Среди травмированных — один ребенок. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четыре человека погибли в аварии под Белгородом.

Читайте также

Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека

Камера видеонаблюдения сняла ДТП, в котором Lada сбила на тротуаре женщину с коляской
+21° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

22:16
Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана
22:01
В Петербурге 40 тысяч человек исполнили гимн, установив мировой рекорд
21:46
В Кондопоге открылось училище олимпийского резерва
21:30
Битва «Спартака» и «Зенита» завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев
21:19
«Допустили ляп!»: В Instagram Малахова разгорелся спор из-за Лободы
21:03
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Воронеже: Машины превратились в груды металла

Сейчас читают

«Спартак» открыл счет в эпической битве с «Зенитом». Но гол отменили — видео с трибун
«Красивые!» Танец Плющенко и Рудковской покорил фанатов — видео
Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги