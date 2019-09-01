Четыре человека погибли в массовом ДТП в Воронеже: Машины превратились в груды металла

Четыре человека погибли, двое пострадали в результате массовой аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 1 сентября, на трассе М-4 «Дон» в районе села Варваровка в Павловском районе Воронежа. По информации ГИБДД, столкнулись пять автомобилей. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу. Среди травмированных — один ребенок. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четыре человека погибли в аварии под Белгородом.