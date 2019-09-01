Битва «Спартака» и «Зенита» завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев

Зрелищный матч между футбольными клубами «Спартак» и «Зенит» в Москве в воскресенье, 1 сентября, закончился в пользу гостей со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков, который поразил ворота красно-белых на 41-й минуте.

Чуть ранее — на 34-й минуте «спартаковец» Зелимхан Бакаев забил гол, но после видеопросмотра арбитр его отменил, усмотрев игру футболиста рукой.

А в добавленное время полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев и защитник бело-красных Георгий Джикия начали толкать друг друга плечами. Едва не возникла стычка, но арбитр устно предупредил игроков.

«Богатый урожай» по итогам игры получился и на желтые карточки. Среди «спартаковцев» их обладателями стали Аяз Гулиев и Айртон, а среди «зенитовцев» — Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Дуглас дос Сантос, Бранислав Иванович и Юрий Жирков.

Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в присутствии порядка 45 тысяч зрителей. Предыдущая встреча москвичей и петербуржцев прошла 17 марта и закончилась ничьей — 1:1.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись с трибун, на которой видно, как Зелимхан Бакаев отправляет мяч в ворота сине-бело-голубых.