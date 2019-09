«Молитесь за Абако»: пятибальный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Ураган «Дориан», который приблизившись к США усилился до максимальной пятой категории, обрушился на Багамские острова. Основной удар стихии пришелся на остров Абако.

«Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел», — написал один из пользователей Twitter, опубликовав видео разгула стихии.

Известно, что скорость ветра достигала 298 километров в час. Такие данные были опубликованы на странице Национального центра США по слежению за ураганами.

1245pm Update: Hurricane #Dorian has made landfall at Elbow Cay, Abacos. Maximum sustained winds have increased to 185 mph with gusts over 220 mph.