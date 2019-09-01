  1. Пятый канал
  4. «Молитесь за Абако»: пятибальный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

«Молитесь за Абако»: пятибальный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

, 23:10 Видео 568

Скорость ветра достигала 298 километров в час.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @brian359, @SurfnWeatherman, @QueenAnarchyy, Mark Hall/ Christopher Hall via REUTERS

Ураган «Дориан», который приблизившись к США усилился до максимальной пятой категории, обрушился на Багамские острова. Основной удар стихии пришелся на остров Абако.

«Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел», — написал один из пользователей Twitter, опубликовав видео разгула стихии.

Известно, что скорость ветра достигала 298 километров в час. Такие данные были опубликованы на странице Национального центра США по слежению за ураганами. 

В настоящее время стихия покинула Багамские острова и направилась на север. Ураган ожидают в ближайшее время на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина. В регионах уже объявлен режимы ЧП и ЧС.

Президент США Дональд Трамп назвал «Дориан» возможно самым мощным ураганом за последние десятилетия. Как сообщал ранее 5-tv.ru именно поэтому он отказался от поездки в Польшу на юбилейные мероприятия, посвященные началу Второй мировой воны, заявив, что в эти трудные минуты он должен оставаться в стране для контроля ситуации.

Читайте также

+18° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

23:56
«Спешу домой»: избранница экс-мужа Волочковой о том, как роман изменил ее жизнь
23:40
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
23:24
Видео: момент наезда Porsche на детей в Москве попал на камеры
23:10
«Молитесь за Абако»: пятибальный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
22:56
Дмитрий Тарасов «засветил» жену в исподнем с маской на волосах
22:35
«У страха глаза велики»: Швеция обложит банки налогом из-за «военной угрозы РФ»

Сейчас читают

«Та иди уже ты»: В сети появилось видео «изгнания» Зеленским Порошенко из Рады
«Спартак» открыл счет в эпической битве с «Зенитом». Но гол отменили — видео с трибун
Битва «Спартака» и «Зенита» завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги