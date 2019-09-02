Видео: водитель иномарки снес светофор и вылетел на встречку у Дворцового моста

Фантастическая авария произошла в самом центре Санкт-Петербурга за считанные минуты до развода мостов, когда у Дворцового моста собралось огромное количество туристов и жилей города.

На глазах у изумленной публики водитель старенькой Daewoo Nexia не справился с управлением, снес светофор, расположенный на островке Дворцовой набережной у Эрмитажа, и вылетел на встречную полосу. Остановило этот полет столкновение с автомобилем каршеринга. Так как удар со столбом явно погасил скорость движения, Renault «Яндекс Драйв» получил незначительные повреждения.

После этого, управлявший корейцем мужчина стремительно скрылся с места ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что водитель Porsche Cayenne сбил двоих детей на Коломенской улице в Москве и скрылся с места ДТП. Позднее мужчина был задержан.