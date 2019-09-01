Видео: момент наезда Porsche на детей в Москве попал на камеры

Водитель Porsche Cayenne сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе и скрылся с места преступления. ДТП произошло в воскресенье, 1 сентября, на Коломенской улице в Москве.

Как утверждают очевидцы, двое мальчиков — семи и десяти лет — катались на самокатах у дома, когда по дворовой дороге промчался люксовый автомобиль. Он сбил детей и, прибавив скорость, скрылся с места происшествия.

По словам мужчины, который работает рядом с местом ДТП, участвовавший в столкновении Porsche ему хорошо знаком — люксовый автомобиль каждый день паркуется неподалеку. Однако кто управляет этим авто, очевидец сказать не может.

Очевидцы утверждают, что в результате наезда мальчики заработали по несколько ушибов и ссадин. Представители ГИБДД сообщают, что дети были доставлены в медучреждение. На месте наезда работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

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