«Сражаемся за дошираки»: ураган оставил семью Джигана без возможности купить еду

Рэпер Джиган с семьей по-прежнему не может покинуть Майами. Причиной задержки стал надвигающийся на США ураган «Дориан». Как сообщает супруга артиста — Оксана Самойлова — на своей странице в Instagram, местные жители напуганы настолько, что полки супермаркетов опустошены практически полностью, и рэперу с женой и тремя маленькими дочками приходится буквально отвоевывать себе воду и провизию.
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В доказательство своих слов женщина опубликовала в сторис короткие видео, демонстрирующие совершенно пустые прилавки в магазинах. Однако переживать за питание рэпера и его семьи все же не стоит — в той же публикации Оксана отметила, что они заблаговременно запаслись провизией с таким запасом, что «могут год дома сидеть».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео разгула пятибального урагана «Дориан», который обрушился накануне на Багамские острова.