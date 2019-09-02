«Сражаемся за дошираки»: ураган оставил семью Джигана без возможности купить еду

Рэпер Джиган с семьей по-прежнему не может покинуть Майами. Причиной задержки стал надвигающийся на США ураган «Дориан». Как сообщает супруга артиста — Оксана Самойлова — на своей странице в Instagram, местные жители напуганы настолько, что полки супермаркетов опустошены практически полностью, и рэперу с женой и тремя маленькими дочками приходится буквально отвоевывать себе воду и провизию.

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«Наш отдых больше похож на операцию по спасению. Такое идиотское чувство — ждать того, не знаю чего, и понимать, что это что-то плохое. Мы уже три дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки», — поделилась с фолловерами Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

В доказательство своих слов женщина опубликовала в сторис короткие видео, демонстрирующие совершенно пустые прилавки в магазинах. Однако переживать за питание рэпера и его семьи все же не стоит — в той же публикации Оксана отметила, что они заблаговременно запаслись провизией с таким запасом, что «могут год дома сидеть».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео разгула пятибального урагана «Дориан», который обрушился накануне на Багамские острова.