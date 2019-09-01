Дмитрий Тарасов «засветил» жену в исподнем с маской на волосах

Ничто человеческое не чуждо даже женам знаменитых футболистов, что доказала Анастасия Костенко — супруга экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Однако сделала она это совершенно не специально.

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Футболист разместил в Instagram видео будничного утра, снятое на кухне в их доме. Дмитрий предлагает их годовалой дочери Милане, которая сидит за детским столиком, печенье, а на заднем плане Анастасия готовит завтрак.

Instagram @tarasov23

Казалось бы, ничего не обычного в этой сцене нет, но пользователи обратили внимание на внешний вид хозяйки — на ней надеты домашние минишорты и топ, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Вероятно, 25-летняя модель поступает также, как и большинство представительниц прекрасного пола, а именно не теряет время даром и, хлопоча на кухне, совмещает это с заботой о красоте.

Впрочем, Тарасов не боится афишировать подробности их с супругой частной жизни. Ранее он публично признался ей в любви, и даже рассказал об их интимной жизни.