Стас Барецкий рассказал о заоблачном гонораре Дженнифер Энистон за съемки в «Брате 3»

Стас Барецкий уже анонсировал съемки фильма «Брат 3». Планы у режиссера грандиозные — на одну из ролей он даже пригласил голливудскую звезду Дженнифер Энистон. Однако гонорары, которые за свое участие в проекте запросила актриса, оказались весьма нескромными.

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Как сообщает Teleprogramma.pro, за один съемочный день Энистон просит миллион долларов. Таких денег у Барецкого нет. Миллион долларов — это весь бюджет, предназначенный для съемок картины.

Впрочем, Стас уверен, что отснять голливудскую диву он сможет и за один день — поэтому сейчас он ведет переговоры с инвесторами, чтобы найти нужную сумму. Если переговоры завершатся успехом, то в «Брате 3» Дженнифер Энистон появится в роли монахини — супруги священника-каннибала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Барецкий анонсировал участие в съемках «Брата 3» Микки Рурка.