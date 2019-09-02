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  4. Проклятие «Форсажа»? Звезды киносаги один за другим попадают в страшные ДТП

Проклятие «Форсажа»? Звезды киносаги один за другим попадают в страшные ДТП

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При этом детали автомобильных аварий оказываются пугающе похожими друг на друга.

Фото : www.globallookpress.com / © Lantern Entertainment

Мистические совпадения нередко преследуют участников одного и того же проекта — так, например, после скоропостижных смертей Децла и Юлии Началовой пользователи заговорили о «проклятии „Последнего героя“», в съемках которого принимали участие оба артиста. На этот раз общественность взволнована по другому поводу — злой рок, кажется, навис над актерами «Форсажа».

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Похоже, что судьба неблагосклонна к артистам, исполняющим главные роли в разных картинах франшизы. В 2013 году поклонники оплакивали уход из жизни Пола Уокера — звезда четвертой, пятой, шестой и седьмой частей «Форсажа» умер в страшном ДТП по дороге со светского мероприятия. Товарищ Уокера, который вел машину, не справился с управлением и врезался в фонарный столб и растущее рядом дерево, после чего авто мгновенно вспыхнуло. Актер погиб в возрасте 40 лет.

На этот раз в жуткую аварию попал Кевин Харт — актер сыграл одну из ролей в недавно вышедшем на экране спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу». Как стало известно в воскресенье, 1 сентября, Харт получил тяжелые травмы. И схожесть историй Харта и Уокера действительно наводит на мысли о существовании некоего «проклятия „Форсажа“».

Актеры не только стали звездами одной киносаги — оба попали в страшные ДТП, детали которых поразительно похожи друг на друга, с той только разницей, что Харту, возможно, все-таки удастся остаться в живых — как сообщает издание Tmz.com, подробностей о состоянии актера медики пока не озвучивают. Кроме того, обе звезды находились в машинах в качестве пассажиров, а управляли авто их приятели. И оба приятеля по неустановленным причинам потеряли контроль над транспортом — в результате машина Уокера врезалась в столб, а машина Харта вылетела в кювет. Особенно любопытным совпадения стал возраст попавших в аварии знаменитостей — на момент ДТП им обоим исполнилось 40 лет.

Особенно впечатлительные поклонники «Форсажа» всерьез испугались, проведя между происшествиями мистическую параллель. Более скептически настроенные фанаты полагают, что это простое совпадение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дублер Вина Дизеля чуть не погиб на съемках «Форсажа 9».

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