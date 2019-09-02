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  4. Эвакуация из-за урагана «Дориан» объявлена в четырех штатах США

Эвакуация из-за урагана «Дориан» объявлена в четырех штатах США

, 7:51 Эфирная новость 98

Ураган уже прозвали «чудовищем». Накануне со скоростью в 350 километров час он промчался по Багамским островам.

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Фото, видео : 5-tv.ru, Ramond A King/ via REUTERS

Ураган «Дориан», который в США уже прозвали «чудовищем», усилился до пятой максимальной категории и обрушился на Багамские острова. Райский отдых туристов в считанные минуты превратился в кошмар. Ветер скоростью более 350 километров в час сносил все на своем пути. По улицам пронеслись бурлящие реки. О пострадавших пока не сообщается.

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Теперь к шторму готовятся жители Северной Каролины, Флориды и Джорджии. Начинается экстренная эвакуация. Свои дома покинут около миллиона человек. Местные власти рекомендовали людям запастись продуктами на несколько дней вперед и заколотить окна и двери.

Дональд Трамп заявил — ураган «Дориан» один из самых мощных за последнее время. Из-за стихии президент отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны и отправился, по данным местных СМИ, в гольф-клуб.

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