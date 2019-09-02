Политическая демонстрация: как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне

Между тем, в Варшаве собрались делегации из почти 40 стран — чтобы почтить память павших в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Вторая мировая унесла около 70 миллионов жизней. Огромные людские потери понес Советский Союз. Но о подвиге российских воинов в современной Польше предпочли не вспоминать.

Вице-президент Майкл Пенс выступил вместо Дональда Трампа, но в Варшаве поспешили заявить — в любом случае — это послание США.

Ожидалось, приедут 20 президентов, около 250 представителей 40 стран. Но на деле все оказалось гораздо скромнее, да и сами торжества — это не дань уважения истории, а политическая демонстрация. Именно по этой причине главы двух бывших союзных республик — Белоруссии и Армении — отказались от визита в Польшу, подчеркнув, что без России — подобные мероприятия — неуместны.

Из Варшавы — репортаж Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны.