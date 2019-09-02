  1. Пятый канал
  4. Политическая демонстрация: как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне

Политическая демонстрация: как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне

, 7:59 Эфирная новость 52

Главы двух бывших союзных республик — Белоруссии и Армении — отказались от визита в Польшу, подчеркнув, что без России — подобные мероприятия — неуместны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Между тем, в Варшаве собрались делегации из почти 40 стран — чтобы почтить память павших в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Вторая мировая унесла около 70 миллионов жизней. Огромные людские потери понес Советский Союз. Но о подвиге российских воинов в современной Польше предпочли не вспоминать.

Вице-президент Майкл Пенс выступил вместо Дональда Трампа, но в Варшаве поспешили заявить — в любом случае — это послание США.

Ожидалось, приедут 20 президентов, около 250 представителей 40 стран. Но на деле все оказалось гораздо скромнее, да и сами торжества — это не дань уважения истории, а политическая демонстрация. Именно по этой причине главы двух бывших союзных республик — Белоруссии и Армении — отказались от визита в Польшу, подчеркнув, что без России — подобные мероприятия — неуместны.

Из Варшавы — репортаж Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны.

 

Читайте также

+13° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

9:03
Новый учебный год начался во всех регионах России
8:55
Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод
8:44
«Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России
8:38
На Дальнем Востоке отмечают дату окончания Второй мировой войны — видео
8:32
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» — видео
8:24
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Сейчас читают

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
Самойлов день: что категорически нельзя делать 2 сентября?
Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги