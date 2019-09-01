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  4. Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

, 20:04 Видео 103

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Российский дипломат упомянула заявление замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который заявил об отборе стран на памятные мероприятия по «современным критериям».

Он пояснил, что приглашения были разосланы в страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а Россия не входит в эти организации.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — приводит слова представителя российского МИД Утро.ру.

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия в ознаменование 80-летия начала Второй мировой войны. Россию на них не пригласили. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польша так и не вынесла никаких уроков из истории.

Более того, в последнее время все чаще предпринимаются попытки нивелировать роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, и пересмотреть вклад Красной армии во Второй мировой войне. Одним из тех, кто активнее всего генерирует и продвигает эти идеи, является нынешнее правительство Польши. При этом не стоит забывать, что только при освобождении Польши от фашистских оккупантов погибло около полумиллиона советских солдат и офицеров.

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