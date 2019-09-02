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  4. «Жгете!» Наргиз примерила образ «телочки» после извинений перед Валерией

«Жгете!» Наргиз примерила образ «телочки» после извинений перед Валерией

, 9:55 Фото 929

Певица поиронизировала в соцсетях над своим же высказыванием.

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Фото, видео : Instagram @nargizzakirova_official

Наргиз в одном из своих интервью назвала певицу Валерию и других гламурных звезд шоу-бизнеса «телочками в туфлях». Позже исполнительница решила извиниться перед коллегой по цеху за свои слова, на что Валерия заявила, что не держит зла на бывшую подопечную Максима Фадеева, так как «сама не без греха».

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Спустя пару дней после обсуждения этого инцидента, Наргиз опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в образе гламурной дивы. На кадрах исполнительница позирует с ярко-красной помадой, нарощенными ресницами и в модном чокере на шее.

«Ну, а вот и телочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу», — подписала пост знаменитость.

Instagram @nargizzakirova_official

Поклонники Наргиз пришли в восторг от необычного образа знаменитости. Фанаты завалили певицу восхищенными комментариями. Многие отметили умение звезды посмеяться над самой собой.

«Вы не ширпотреб, вы штучная, эксклюзив!»

«Красотка, и этот алый цвет помады»;

«Вы восхитительны, прекрасны!»

«Жгете, Наргиз!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия отреагировала на извинения Наргиз.

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