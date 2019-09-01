Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз

Певица Валерия не держит зла на коллегу по сцене Наргиз за высказывание «телочка в туфлях», адресованное в ее сторону. Об этом артистка заявила в комментариях к посту Наргиз в Instagram.

Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе

Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса. Однако через некоторое время решила извиниться и даже посвятила этому пост в Instagram. По словам певицы, произошедшее является «нелепым казусом».

Валерия же, в свою очередь, ответила, что слова коллеги по сцене ее не обидели.

«Вообще никаких проблем не вижу. Никогда ни на кого не обижаюсь, это раз. Два — промахи бывают у каждого, сама не без греха», — написала она в комментариях.

instagram @nargizzakirova_official

Супруг артистки Иосиф Пригожин также назвал данную ситуацию в беседе с телеканалом «360» не более, чем оговоркой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Наргиз принесла свои извинения.