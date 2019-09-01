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Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз

, 23:40 Видео 63

Певица ответила на обращение Наргиз в Instagram.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова, instagram @nargizzakirova_official

Певица Валерия не держит зла на коллегу по сцене Наргиз за высказывание «телочка в туфлях», адресованное в ее сторону. Об этом артистка заявила в комментариях к посту Наргиз в Instagram.

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Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса. Однако через некоторое время решила извиниться и даже посвятила этому пост в Instagram. По словам певицы, произошедшее является «нелепым казусом».

Валерия же, в свою очередь, ответила, что слова коллеги по сцене ее не обидели.

«Вообще никаких проблем не вижу. Никогда ни на кого не обижаюсь, это раз. Два — промахи бывают у каждого, сама не без греха», — написала она в комментариях.

instagram @nargizzakirova_official

Супруг артистки Иосиф Пригожин также назвал данную ситуацию в беседе с телеканалом «360» не более, чем оговоркой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Наргиз принесла свои извинения.

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