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  4. Для держателей карт «Мир» проезд в метро стал дешевле на 10 рублей

Для держателей карт «Мир» проезд в метро стал дешевле на 10 рублей

, 10:17 Эфирная новость 54

Стоимость билета в петербургской подземке вместо 45 рублей будет 35 или 30 соответственно.

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Фото, видео : РИА Новости /Максим Блинов, 5-tv.ru

Билет в метро уже стал гораздо дешевле. Поездка в петербургской подземке обойдется всего в 35 рублей и такая цена для держателей бесконтактных карт «Мир» будет действовать до конца года. Больше не нужно стоять в очередях, чтобы приобрести жетон или пополнить карту.

По статистике в семейном бюджете на втором месте в статье расходов после продуктовых покупок траты на транспорт. В июне на международном экономическом форуме власти города подписали с руководством «Мира» соглашение, благодаря которому стоимость проезда для держателей такой бесконтактной карты или Единой карты петербуржца будет значительно дешевле. Теперь эта инициатива реализована на практике.

Причем оплатить проезд можно бесконтактным способом. Для этого нужно найти турникет со стикером бесконтактной оплаты — в вестибюлях он обычно стоит с краю — и приложить карту. По словам Романа, который пользуется метро каждые выходные, это даже выгоднее проездного билета «Подорожник».

Как сэкономить всего «в одно касание», знает Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три новые станции метро откроют в Петербурге 5 сентября.

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