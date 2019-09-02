Для держателей карт «Мир» проезд в метро стал дешевле на 10 рублей

Билет в метро уже стал гораздо дешевле. Поездка в петербургской подземке обойдется всего в 35 рублей и такая цена для держателей бесконтактных карт «Мир» будет действовать до конца года. Больше не нужно стоять в очередях, чтобы приобрести жетон или пополнить карту.

По статистике в семейном бюджете на втором месте в статье расходов после продуктовых покупок траты на транспорт. В июне на международном экономическом форуме власти города подписали с руководством «Мира» соглашение, благодаря которому стоимость проезда для держателей такой бесконтактной карты или Единой карты петербуржца будет значительно дешевле. Теперь эта инициатива реализована на практике.

Причем оплатить проезд можно бесконтактным способом. Для этого нужно найти турникет со стикером бесконтактной оплаты — в вестибюлях он обычно стоит с краю — и приложить карту. По словам Романа, который пользуется метро каждые выходные, это даже выгоднее проездного билета «Подорожник».

Как сэкономить всего «в одно касание», знает Дмитрий Зименкин.

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