«Кошечка!» Звезда Comedy Woman позирует в «леопардовом» купальнике

Звезда Comedy Woman 35-летняя Надежда Сысоева опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в «леопардовом» купальнике. Артистка стоит на фоне «живой» зеленой изгороди и широко улыбается солнышку. Такой фотографией актриса решила попрощаться с уходящим летом.

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«Не готова я еще, осень!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @inadenka

Поклонники в очередной раз поразились идеальной фигуре Надежды Сысоевой и поспешили завалить ее восторженными комплиментами в комментариях.

«Кошечка!»

«Может, ради такой фигуры лето решит задержаться, выглядите потрясающе, Надя»;

«Грациозная лань!» — написали фанаты.

Однако не всем пришлась по вкусу фигура Надежды Сысоевой. Как и сотни раз до этого, некоторые подписчики знаменитости раскритиковали звезду за излишнюю худобу.

«Худоба моя! Ешь, пожалуйста. Попа красивая, но вот остальное, как скелет!»

«Худенькая очень, и попы такой нет у Надежды — фотошоп, уж извините», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худоба звезды Надежды Сысоевой обеспокоила подписчиков.