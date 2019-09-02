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Вечный огонь, привезенный с Могилы неизвестного солдата, зажгли в Словении

, 14:36 Эфирная новость 36

Огонь, загоревшийся в словенской столице, станет по-настоящему вечным — здесь умеют хранить память о тех, кто действительно боролся с врагом.

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Фото, видео : ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru

В отличие от Польши, в большинстве стран бывшей Югославии хорошо помнят, кто помог всему миру избавиться от «коричневой чумы». В Словении уже на протяжении многих лет чтят память бойцов Красной армии, бережно относятся к мемориалам павших героев.

В Любляне теперь горит Вечный огонь, зажженный от пламени у Могилы неизвестного солдата в Москве.

Момент передачи капсулы с огнем стал без преувеличения историческим. Из Словении передает Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве отправили в Словению.

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