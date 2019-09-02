Вечный огонь, привезенный с Могилы неизвестного солдата, зажгли в Словении

В отличие от Польши, в большинстве стран бывшей Югославии хорошо помнят, кто помог всему миру избавиться от «коричневой чумы». В Словении уже на протяжении многих лет чтят память бойцов Красной армии, бережно относятся к мемориалам павших героев.

В Любляне теперь горит Вечный огонь, зажженный от пламени у Могилы неизвестного солдата в Москве.

Момент передачи капсулы с огнем стал без преувеличения историческим. Из Словении передает Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве отправили в Словению.