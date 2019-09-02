Документальный фильм о трагедии в Северной Осетии, произошедшей в сентябре 2004 года, выпустил телеканал RT в годовщину захвата заложников террористами. Он называется «Беслан. Жизнь за ангелов» и рассказывает о судьбе трех бывших заложниц и их спасителя — бойца спецподразделения «Альфа».

Ирине Гуриевой было 7 лет, когда она оказалась в числе заложников. Сейчас девушка учится в педагогическом университете в Москве, вышла замуж. В школе погибли старшие брат и сестра Ирины…

Фатиме Дзгоевой в 2004 году было 10 лет, после трагических событий девочка перенесла пять сложнейших операций на голове, медики практически восстановили ей череп…

Студентка медицинской академии Дзерасса Кудзаева в тот роковой день пошла в первый класс и должна была давать первый звонок…

Тройка спецназовца Виталия Демидкина одной из первых проникла в помещение, где держали заложников…

Все они встретились в бесланской школе, чтобы поведать каждый свою историю. А еще журналист Вячеслав Гузь, освещавший страшные события 15 лет назад. Он работал над фильмом.

Как ранее писал 5-tv.ru 1 сентября 2004 года террористы напали на школу № 1 в Беслане во время торжественной линейки и захватили в заложники 1128 человек — учеников и их родных, пришедших проводить их в школу. Людей держали в спортзале и столовой без пищи и воды около 62 часов. Во время взрывов и последовавшего за ними освобождения заложников погибли 333 человека, включая 186 детей.