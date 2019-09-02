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Административное дело возбуждено после незаконной акции в Москве 31 августа

, 19:05 28

Столичные власти предупреждали об ответственности за организацию и участие в несанкционированном шествии.

Фото : ТАСС/ Григорьев Максим

Полиция возбудила административное дело по статье о нарушении проведения и организации митингов после несогласованной акции, устроенной в центре Москвы в субботу, 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

В настоящее время по данному делу проводится административное расследование.

Несмотря на предупреждения столичной полиции к организаторам несанкционированного шествия отказаться от его проведения, а граждан — воздержаться от участия в нем, 31 августа в центре города собрались порядка 750 человек.

Это уже шестая по счету акция. До этого подобные мероприятия проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Предыдущая согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около четырех тысяч человек.

Согласованные митинги также проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Правоохранительные органы неоднократно напоминали об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.

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Административное дело возбуждено после незаконной акции в Москве 31 августа

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