Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями

Несмотря на только что наступившую осень, метеорологи уже делают прогнозы на погоду через три месяца, и судя по этой информации, лютой зимы ждать не приходится, а канун Нового года вряд ли будет украшен пушистым снегом.

Ожидается, что декабрь отметится сыростью и слякотью с затяжными периодами оттепели в районе ноля градусов, пишет Утро.ру. В январе — феврале очень вероятны ледяные дожди с последующим гололедом.

Все же, до зимы еще далеко, и у синоптиков есть хорошие новости на сентябрь — в этом месяце ожидается три волны бабьего лета. Впрочем, в октябре зарядят дожди, но в ноябре погода будет достаточно комфортной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Москвы и Петербурга пообещали комфортную погоду на начало сентября.